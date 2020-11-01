Тактаров оценил бой украинского боксера Усика с британцем Чисорой

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01.11.2020, 14:48, Новости дня

Экс-боец UFC Олег Тактаров прокомментировал выступление украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Дереком Чисорой.

«Именно такой победы я ожидал от Усика. Если бы он случайно нокаутировал своего соперника, то это было бы плохо – у него бы появилась небольшая самоуверенность. Впереди более серьезные соперники, где надо будет больше пахать и бить сильнее. Работы еще у Усика непочатый край», – цитирует Тактарова Sport24.

По наблюдениям спортсмена, Усик был хорошо подготовлен к бою с Чисорой. Тактаров также оценил шансы украинца в поединке с британским боксером Энтони Джошуой за бояс чемпиона WBO в супертяжелом весе. Как считает чемпион мира по смешанным единоборствам, британец может оказаться для Усика более легким соперником, чем Чисора.

«Здесь был соперник осторожный, поэтому Джошуа против него может пойти вперед и нарваться. Он олимпийский чемпион, у него заложена детско-юношеская база – это очень важно. То, что некоторые боксеры кого-то эффектно нокаутировали, это ничего не значит. Бокс – это не только нокауты и сильные удары. Бокс – это значит обыграть своего соперника», – сказал Тактаров.

В пятницу Усик победил Чисору в поединке тяжелой весовой категории, который прошел в Лондоне. Украинец одержал победу по решению судей: 117-112, 115-113, 115-113. Это его 18-я победа в профессиональном ринге.



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