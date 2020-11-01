 

СК Армении заявил о переброске Турцией боевиков из Сирии в Азербайджан

01.11.2020, 14:48, Новости дня

Следственный комитет Армении заявил, что Турция перебрасывает боевиков из подконтрольных им сирийских террористических группировок в Азербайджан гражданскими самолетами, сообщил официальный представитель армянского ведомства Рафаел Варданян.

«Согласно показанию плененного в Карабахе террориста Муххраба Мухаммада ал Шхера, его группа пересекла границу Сирии и Турции без документов, что было организовано представителями полиции и ВС Турции. Эти люди были доставлены в гражданский аэропорт в Турции, оттуда гражданскими самолетами с азербайджанским флагом их перевезли в Азербайджан. То есть, переброска наемников осуществляется гражданскими самолетами и через гражданские аэропорты», – передает его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики взяла в плен наемного боевика из Сирии, воевавшего на стороне азербайджанских военных.

Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявлял, что по информации Еревана, в Азербайджане с начала обострения конфликта в Карабахе находились более 1 тыс. турецких военных.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана есть своя боеспособная армия, страна не нуждается в необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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