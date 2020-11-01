 

Чисора угостил Усика гамбургерами после боя

01.11.2020, 14:30, Новости дня

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора после проигрыша боя по очкам украинскому чемпиону Александру Усику пришел к нему с гамбургерами. Об этом сообщило издание Matchroom Boxing в Twitter 1 ноября.

“Полуночный банкет, чтобы закончить шоу”, – говорится в сообщении.

* Midnight feast to end the show #UsykChisora pic.twitter.com/DJCpFz5Y34

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020

Чисора попросил Усика дать автограф на перчатках, а после раздал бургеры всей команде украинца. После этого боксеры вместе устроили перекус.

Видео опубликовал в Instagram промоутер Усика Александр Красюк. 

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Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk) 31 Окт 2020 в 5:44 PDT

Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом).

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Подробнее о ходе поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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