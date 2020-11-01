Мнение: Шедевр или оно?

01.11.2020, 14:25, Разное

Мой товарищ и собутыльник на старость лет начал «писать стихи». Возможно, Пушкин вдохновил, мимо памятника голове которого мы регулярно вместе выгуливаем собак. Меня выгуливает Чарли, его – Кари…

Говорю я ему, брось ты это дело…. Хорошим поэтом тебе уже не стать, стар ты уже, а плохих – пруд пруди, к чему тебя быть еще одним скверным стихоплетом?

Но он упорный, продолжает складывать слова в рифмы….

А тут еще кто-то взял его текст и положил на музыку. Типа песня получилась. Еще и клип отснял.

Мой товарищ и собутыльник прислал мне видео и спросил: «Что скажешь?».

А что я могу сказать, говно, оно и есть говно…

Может, я не прав, не стоило быть таким прямолинейным? Может это шедевр?