Мнение: Шедевр или оно?
01.11.2020, 14:25, Разное
Мой товарищ и собутыльник на старость лет начал «писать стихи». Возможно, Пушкин вдохновил, мимо памятника голове которого мы регулярно вместе выгуливаем собак. Меня выгуливает Чарли, его – Кари…
Говорю я ему, брось ты это дело…. Хорошим поэтом тебе уже не стать, стар ты уже, а плохих – пруд пруди, к чему тебя быть еще одним скверным стихоплетом?
Но он упорный, продолжает складывать слова в рифмы….
А тут еще кто-то взял его текст и положил на музыку. Типа песня получилась. Еще и клип отснял.
Мой товарищ и собутыльник прислал мне видео и спросил: «Что скажешь?».
А что я могу сказать, говно, оно и есть говно…
Может, я не прав, не стоило быть таким прямолинейным? Может это шедевр?
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет