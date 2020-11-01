 

Умерла директор фильмов «Большая перемена» и «Джентльмены удачи» Александра Демидова

01.11.2020, 14:17, Разное

Сегодня стало известно о смерти Александры Демидовой. Директор многих популярных кинофильмов скончалась на 87 году жизни 29 октября.
Сообщение о смерти Александры Тимофеевны опубликовал официальный интернет-ресурс Союза кинематографистов России. В «копилке» Демидовой – множество популярных кинофильмов, как художественных, так и документальных, ее называли одним из лучших продюсеров и организаторов кинопроцесса в стране.

Советские зрители и кинофанаты современной РФ с удовольствием смотрят «Формулу любви», «Сталкера», «Большую перемену» и «Джентльменов удачи», в которых Демидова выступила как директор ленты. За долгую творческую жизнь она участвовала в создании порядка тридцати фильмов, многие из картин получили призы на фестивалях не только в Советском Союзе и России, но и за рубежом. Родилась Александра Демидова в 1934 году в Москве, окончив школу, целеустремленная девушка поступила на факультет экономики во Всесоюзный государственный институт кинематографии. После выпуска со ВГИК Демидова посвятила всю свою жизнь работе на «Мосфильме».

Коллеги по киноцеху, работавшие с ней в одних фильмах, выражают соболезнование родственникам и близким Александры Тимофеевны. Талант, организаторские способности и трудолюбие усопшей помогли реализовать многие проекты. Сведений о причинах смерти Демидовой пока нет, также не сообщается о том, когда и где состоится прощание с кинодеятелем и дата ее похорон.



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