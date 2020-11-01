Мнение: 5 лет

01.11.2020, 14:10, Разное

Вчера было 5 лет синайской трагедии, когда потерпел катастрофу рейс компании "Когалымавиа", перевозивший 224 человека (включая экипаж). Официальная версия – теракт. Эта версия была подтверждена технической экспертизой, было установлено точное место и вес закладки взрывчатки. В организации и проведении теракта был обвинен ИГИЛ, точнее, синайская группировка Ансар Бейт аль Макдис, которая принесла присягу-байят халифу Аль-Багдади.

Основная часть погибших были петербуржцами, поэтому в Петербурге был объявлен трехдневный траур.

В целом теракт крайне странный, я каждый год в этот день описываю эти странности, но яснее они не становятся. Ансар Бейт аль-Макдис помимо того, что была аффилирована с ИГИЛ, имела тесные связи и фактическое финансирование из Катара, который был к тому моменту выброшен из Египта после переворота 13 года, когда к власти вернулись египетские военные, ориентированные на Саудовскую Аравию. С этого момента позиции Катара в регионе, весьма усилившиеся после событий 11 года, стали резко ухудшаться. Катарская верхушка поздно оценила происходящее, и попыталась перехватить инициативу, фактически проведя внутренний госпереворот, в ходе которого эмир Хамад Халифа ат-Тани передал власть своему сыну, но было уже поздно – через несколько дней египетские военные объявили о свержении президента Египта Мурси, ориентированного строго на Катар.

После утраты Египта и контроля над Суэцким каналом, куда Катар готов был вложить несколько десятков миллиардов долларов (о чем были достигнуты договоренности с Мурси) Катар сделал ставку на контр-госпереворот, раскачивая режим военных. Группировка Ансар Бейт аль-Макдис – одна из целого ряда радикальных и террористических группировок, действующих в Египте – в основном на Синае. Боевики атаковали объекты промышленной инфраструктуры, армию и полицию Египта, объекты туристической отрасли. Цель – расшатывание режима и создание для Египта максимальных сложностей в экономике в расчете на социальное недовольство новыми властями.

Теракт по российском у самолету в этом смысле выглядит абсолютно логичным с точки зрения проводимых Катаром и его прокси мероприятий против Египта. Российские туристы были одной из самых многочисленных групп отдыхающих в Египте, их потеря означала катастрофу для всей туротрасли Египта, приносящей относительно стабильный доход в бюджет страны. Удар по российскому самолету прямо не имел никакого отношения к России – ей "повезло" только потому, что закрытие туристического маршрута было одной из задач войны Катара и Саудовской Аравии в Египте. По факту Россия стала разменной пешкой в чужой войне. В этом смысле отказ от возобновления туристического сообщения с Египтом выглядит логичным – мы к вашей войне никакого отношения не имеем, разбирайтесь без нас. Тот факт, что до сегодняшнего дня турсообщение так и не возобновлено в прежних объемах, говорит лишь о том, что война Катара и Саудовской Аравии продолжается.

Косвенно теракт свидетельствует о резко упавшем международном имидже России – Катар организовал теракт с российским самолетом, абсолютно не беспокоясь за ответную реакцию – катарская знать прочно связана с глобалистской олигархией и уверена в своей полной безнаказанности в этом случае. Кстати, тот факт, что Кремль проглотил пощечину, нанесенную ему Катаром в Египте, очень скоро привел к ножу в спину от друга Эрдогана – менее чем через месяц после синайского теракта был сбит российский военный самолет в Сирии, и турки точно так же были абсолютно уверены, что Путин не рискнет отвечать, как не рискнул ответить Катару. И оказались правы – наш героический главнокомандующий сбледнул с лица и убежал в кусты, как обычно.

По факту 224 российских гражданина стали жертвами чужой войны. Будь у власти в России что-то менее бесхребетное, а не нынешняя трусливая размазня, Катар вряд ли рискнул атаковать российский лайнер, отдавая себе отчет в последствиях. Но к 15 году уже всем было понятно, что за власть сидит в Кремле, были известны стремительно угасающие реальные возможности нынешней России, а потому никаких опасений за ответ Кремля не было. Двести петербуржцев просто отдали на заклание.