Мурашко оценил изменение жизни людей из-за пандемии

01.11.2020, 14:08, Новости дня

Пандемия коронавируса не изменит радикально жизнь людей, хотя отпечаток останется, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Однажды» на телеканале НТВ в воскресенье.

«Думаю, что не радикально [изменит жизнь]. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет», – передает слова министра ТАСС.

Напомним, в РФ выявили рекордный прирост коронавирусных больных, за последние сутки он составил 18 тыс. 665 человек.

Ранее российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в РФ закончится в декабре 2021 года.