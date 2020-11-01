Названы главные преимущества виртуальных сим-карт

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01.11.2020, 13:50, Новости дня

Эксперт «Сколтеха» Петр Прокофьев назвал обычные сим-карты технологией прошлого века и рассказал, в чем преимущества виртуальных сим-карт (eSIM).

По его словам, использование eSIM позволяет обычным абонентам не только приобретать пакеты мобильной связи в удаленном варианте, но и менять операторов, а также производить другие действия без физического визита в салон.

Также eSIM легко использовать сразу на нескольких мобильных устройствах по очереди. То же самое можно делать с обычной сим-картой, но для этого нужно, как минимум, взять оба гаджета и открыть крышки. Виртуальную симку «невозможно» потерять, она не испортится в результате многочисленных перестановок. Также она не имеет себестоимости как физически существующий товар, что важно для бизнеса операторов.



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