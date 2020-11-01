 

На мировой рынок выведен новый флагман Xiaomi Redmi K30S Ultra

01.11.2020, 13:50, Новости дня

Китайская компания Xiaomi дала старт продажам своего нового флагмана Redmi K30S Ultra по всему миру. При этом смартфон за пределами родины стоит намного больше, чем у себя дома, на что уже обратили внимание аналитики.

Напомним, что данную модель смартфона производитель презентовал несколько дней назад. При покупке через Интернет гаджет можно приобрести за 460 долларов, если объем накопителя составляет 128 Гб. Устройство с вдвое большим объемом памяти обойдется уже в 500 американских долларов.

В Китае же цены, соответственно, составляют 340 и 370 долл. Смартфон, создан на основе процессора Snapdragon 865 в 8 Гб оперативной памяти. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма. Камера обеспечивает съемку с разрешением 64 Гб.



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