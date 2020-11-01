Посетитель магазина во Владимирской области взорвал гранату и получил ранения

01.11.2020, 13:48, Новости дня

Мужчина взорвал гранату в магазине в городе Ковров во Владимировской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован», – сообщил собеседник ТАСС.

Ранее в квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку из гранаты и получил взрывную травму.