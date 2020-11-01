Умер экс-губернатор Волгоградской области Максюта

01.11.2020, 13:48, Новости дня

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, заболевший коронавирусом, скончался в Московской области, сообщил источник во властных структурах региона.

«Николай Кириллович скончался в клинике в Подмосковье, он был госпитализирован туда с коронавирусом, из-за чего обострились хронические заболевания. Ему было 73 года», – сказал собеседник ТАСС.

Эти сведения официально подтвердили в администрации Волгоградской области.

Максюта руководил регионом с 1996 по 2009 годы. До 2014 года он был членом Совета Федерации.