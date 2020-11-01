Алиев счел, что «Армения признала свое поражение»

01.11.2020, 13:48, Новости дня

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу в Баку заявил, что военные Азербайджана взяли под контроль в Карабахе около 200 населенных пунктов. Кроме того, по словам Алиева, Армения «фактически признала свое поражение».

«Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня, многие села, города, поселки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом, освобождено около 200 населенных пунктов и это продолжается. Я каждую неделю сообщаю о новых освобожденных городах и селах, надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность», – цитирует Алиева РИА «Новости».

Также Алиев заявил, что Армения «не имеет оснований» для запроса военной помощи у России. «Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении [Никол Пашинян] направил письмо президенту России, господину [Владимиру] Путину. Это письмо на самом деле – признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», – сказал Алиев.

Азербайджан, по его утверждению, проводит военные операции «на признанных международным сообществом своих территориях». «На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель. Поэтому с одной стороны, он (Пашинян – ред.) признает свое поражение – об этом свидетельствует отправка этого письма, но, с другой, не хочет полностью сдаться», – отметил азербайджанский лидер.

Между тем пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики взяла в плен наемного боевика из Сирии, воевавшего на стороне азербайджанских военных.

«Сирийский наемник-террорист, плененный подразделениями армии обороны в ходе боев, является уроженцем сирийского Идлиба. Согласно первому допросу, пленник Юсуф Алаабет ал Хаджи родился в 1988 году, женат, имеет пять детей. Как сообщил сам террорист, за участие в войне в Арцаха против «кафиров», ему обещали 2 тыс. долларов за месяц, еще 100 долларов за каждую отрезанную голову «кафира», – цитирует Степанян ТАСС.

В воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в Азербайджан, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать «безотлагательные консультации» для определения формы поддержки и степени по обеспечению безопасности республики.

В МИД РФ заверили, что РФ окажет Еревану всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.