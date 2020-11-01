Загадочный психоз сестер-близнецов Эрикссон

01.11.2020, 13:41, Разное

В мае 2008 года в Великобритании произошла череда очень странных инцидентов связанных с сестрами-близнецами, которые внезапно сошли с ума и стали вести себя параноидально, хаотично и крайне агрессивно.

Сабина и Урсула Эрикссон не представляли собой ничего особенного. Это были самые обычные однояйцевые близнецы, которые появились на свет 3 ноября 1967 года в Сунне, Вермланд, Швеция. Нормальные люди, ведущие нормальный образ жизни, без каких-либо психических заболеваний или чего-то странного.

В 2000-х они жили довольно далеко друг от друга, Урсула в США, а Сабина в Ирландии. В мае 2008 года Урсула полетела навестить свою сестру. Это была обычная поездка, от которой не ожидалось ничего, кроме теплой семейной встречи. Однако она превратилась в поистине причудливую загадку, которая до сих пор не решена.

В Ирландии сестры встретились, а потом по непонятной причине решили поехать в Ливерпуль, Англия. Это было немного странно, потому что они никому не рассказали об этой поездке и решили отправиться в нее сразу через несколько часов после встречи. При этом они вообще никого не знали в Ливерпуле и никогда не проявляли особого интереса к поездке туда.

Тем не менее, они собрали свои вещи и сели на паром. В Ливерпуль они прибыли 17 мая, после чего заехали в полицейский участок, потому что накануне вечером Сабина поссорилась с мужем и хотела, чтобы они проверили, все ли в порядке с ее детьми.

Далее обе сестры сели на автобус National Express в Лондон около 11:30 утра, где их поведение уже было довольно странным. Водитель автобуса утверждал, что обе женщины странным образом очень крепко прижимали к себе свои сумки, словно пытаясь защититься ими от кого-то. А потом они начали жаловаться, что им стало плохо.

Водитель автобуса предложил им зарегистрировать свой багаж, как и все остальные пассажиры, но близнецы категорически отказались, и поэтому их выгнали из автобуса на станции технического обслуживания Килли, что было незапланированной остановкой.

Оказавшись в Килли, близнецы Эрикссоны продолжали вести себя странно, они шли спотыкаясь, все еще крепко сжимая свои сумки и их движения были настолько беспорядочными, что они привлекли внимание человека, который позвонил в полицию, потому что заподозрил в женщинах террористок с бомбами.

Однако, когда с ними заговорили полицейские офицеры, близнецы казались совершенно здоровыми, спокойными и нормальными, поэтому против них не было принято никаких мер. Когда полиция уехала, Урсула и Сабина продолжили вести себя нормально и спокойно. Но это было лишь начало.

Они пешком направились к ближайшей автомагистрали M6, где они вышли на шоссе, а потом зашагали прямо по центральной разделительной линии. Это было достаточно необычно, чтобы полиция снова поспешила на помощь явно обеспокоенным женщинам, но когда полицейские приблизились, начался полный хаос.

Близнецы внезапно вырвались из рук офицеров и кинулись перебегать дорогу прямо перед едущими машинами. Урсула благополучно добралась до другой стороны, но Сабине повезло меньше, ее сбил автомобиль. Невероятно, но она сумела подняться на ноги, как ни в чем не бывало, и двое близнецов после этого снова кинулись перебегать дорогу одна за другой. Теперь в обратном направлении.

На этот раз их обоих сбили машины. Грузовик так сильно ударил Урсулу, что ее обувь отлетела от нее в сторону, а ее ноги были переломаны.

К тому моменту на обочине шоссе собралось уже достаточно полицейских, все они кинулись помогать женщинам, сначала к Урсуле, так как она на вид была более серьезно ранена, а потом к Сабине, которая лежала без сознания. Мимо них продолжали проноситься автомобили.

Это была хаотичная и необычная сцена, однако это далеко не конец всей этой истории.

Фельдшеры пришли помочь раненым близнецам, но, когда они оказывали помощь, Урсула вела себя чрезвычайно агрессивно, ругаясь, плюясь и пиная сломанными ногами. Вдруг она закричала в сторону Сабины: "Я знаю, кто ты! Я знаю, что ты не настоящая!".

В этот самый момент Сабина, лежащая без сознания в окружении врачей, очнулась и в ярости предприняла попытку добраться до своей сестры. Она начала бить и пинать медработников и полицейских, загадочно крича Урсуле: "Почему ты хочешь меня убить?!".

Сила и напор Сабины был столь велик. что ей удалось вырваться, после чего Урсула закричала ей "Они собираются украсть твои органы!". Затем Сабина снова выскочила на дорогу и стала пытаться остановить машины крича, что ей нужна помощь.

Полицейские кинулись к ней, снова схватили ее и, несмотря на яростное и буйное сопротивление, скрутили и посадили в Скорую. После чего обеих женщин повезли в больницу Сток-он-Трента для лечения и допроса.

Но и на этом история не заканчивается, а на самом деле становится еще более странной.

После инцидента на автостраде Сабина существенно успокоилась. В больнице ее травмы (они оказались на удивление незначительными) подлечили и вскоре состоялся быстрый суд, который приговорил ее всего к одному дню заключения без какой-либо психиатрической экспертизы и без реального наказания за что случилось на автостраде.

Несмотря на то, что она стала причиной нескольких несчастных случаев и нападала на сотрудников полиции, ее день содержания под стражей почему-то считался уже потраченным, и она была освобождена через 5 часов после доставки в больницу.

Сабина никого не знала в Сток-он-Тренте и понятия не имела, где она находится. Она начала просто бесцельно бродить вокруг, и далее развернулась следующая глава этого очень странного дня.

Когда Сабина в изумлении бродила по городским улицам, к ней подошел местный житель – 54-летний Гленн Холлинсхед, который гулял со своей собакой и другом Питером Маллоем. Холлинсхед решил, что женщине нужна помощь и предложил зайти в его дом. Сабина согласилась.

В это время Сабина снова была спокойна, даже играла с собакой, и объяснила двум мужчинам, что застряла в этом городе. никого тут не зная, и пытается найти свою потерянную сестру. После этого она снова начала действовать хаотично, расхаживая и постоянно проверяя окна, как будто ожидая чего-то плохого.

Она превратилась в параноика, и в какой-то момент даже отобрала сигареты, которые ранее предложила мужчинам, потому что посчитала, что кто-то мог их отравить. Позже Маллой рассказывал, что женщина выглядела так, словно она очень боится и убежала от плохих людей.

Следующий день начался достаточно нормально. Холлинсхед позвонил Маллою, чтобы сказать ему, что он собирается попытаться помочь Сабине найти ее сестру в тот день, и позже Маллой уверял, что тот все утро вел себя нормально, дружелюбно разговаривал с соседями и совсем не был напуганным или нервным.

Но потом Холлинсхед внезапно выбежал из своего дома, спотыкаясь, истекая кровью и крича "Она ударила меня ножом!". Едва выкрикнув это, он упал на землю и потерял сознание. Он скончался до проезда Скорой. Выяснилось, что он получил пять ножевых ранений.

Когда на место происшествия приехала полиция, они увидели Сабину, которая выглядела безумной и пыталась убежать с места происшествия, засунув в карман своей одежды острый кусок черепицы и держал в руке молоток. Этим молотком она время от времени колотила себя по голове!

Полицейские погнались за Сабиной и догнали ее у моста. Они было решили, что загнали ее в угол, но Сабина перелезла через перила и спрыгнула вниз на оживленное шоссе. От падения она сломала обе лодыжки и получила трещину в черепе, но каким-то чудом осталась жива.

Сабину повезли в больницу, где далее ее лечили, а потом арестовали. В сентябре 2009 года ее судили. Хотя она признала себя виновной в непредумышленном убийстве, она все же не дала никаких объяснений ни ее странному поведению, ни мотиву убийства Холлинсхеда.

Суд в некотором смысле был чем-то вроде фарса, поскольку обширная видеозапись инцидента с M6 не использовалась в качестве доказательства. В суде в качестве вероятной причины странного поведения сестер-близнецов фигурировал термин "Folie à deux" (редкое бредовое расстройство), что по-французски означает "безумие на двоих", хотя на самом деле Сабина считалась вменяемой.

В конце концов, несмотря на то, что она зверски убила невиновного человека, Сабина Эрикссон была признана практически не виновной в своих действиях и была приговорена к короткому тюремному заключению всего на 5 лет. Ее выпустили на волю уже в 2011 году, а затем она просто исчезла с лица земли, ее местонахождение и поныне неизвестно.

Ее сестра Урсула после длительного лечения от травм была выписана из больницы, и ей не было предъявлено никаких обвинений в совершении какого-либо преступления. Она вернулась к своей семье, и она также никогда не предлагала никаких объяснений тому, что произошло.

После инцидента и судебного разбирательства было много споров и дискуссий о том, что здесь случилось. Что заставило этих двух близнецов сделать то, что они сделали? Не было обнаружено никаких доказательств наличия наркотиков или алкоголя в их организме, у них не было истории злоупотребления психоактивными веществами или психических заболеваний, так что же произошло?

Почему они внезапно сошли с ума от бешеного приступа безумия? Был ли это психотический приступ и "психоз на двоих" или что-то еще? Их старший брат Леон позже загадочно заявил, что их "преследовали маньяки", но это так и не было доказано, и он никогда не вдавался в подробности.