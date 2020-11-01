 

Напавшего на прохожих в Канаде госпитализировали после задержания

01.11.2020, 13:08, Новости дня

Напавший на людей в канадском городе Квебек госпитализирован после задержания правоохранительными органами, информирует Radio Canada.

Подозреваемому около 25 лет, его доставили в госпиталь после задержания, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение радиостанции.

Ранее сообщалось, что мужчина в средневековой одежде и с холодным оружием напал на людей в Квебеке, два человека погибли, по меньшей мере пятеро получили ранения. Правоохранителям удалось задержать нападавшего.



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