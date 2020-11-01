Силовики установили контроль над маршрутами оппозиции в Минске

01.11.2020, 13:08, Новости дня

В Минск стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава, правоохранители взяли под контроль центр столицы Белоруссии.

Силовики также установили контроль над предполагаемыми маршрутами следования участников несанкционированных акций оппозиции. Протестующие планируют провести марш «Дзяды» («Деды»), приуроченную ко дню поминовения предков, передает ТАСС.

Шествие планируется провести от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города, оппозиция намерена собраться у парка Челюскинцев и дойти до урочища. На данный момент входы в парк перекрыты, по пути следования выставлена спецтехника, автозаки. Также ограждения выставлены в центре Минска, на центральных площадях.

Между тем руководство Минского метрополитена объявило, что в 12.40 по местному времени для обеспечения безопасности пассажиров вход и выход на станциях Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская перекрыты. «Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении метрополитена.

В прошлое воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как президент страны Александр Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.