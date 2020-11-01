Больше слаженности — ЕС профинансирует транспортировку больных коронавирусом через границу

01.11.2020, 12:55, Новости дня

Лидеры ЕС договорились профинансировать безопасную трансграничную транспортировку больных коронавирусом пациентов, выделив на эти цели €220 млн, призвав при этом к более согласованным действиям, передаёт France 24. Как отмечает канал, подобные меры нужны для того, чтобы избежать перегрузки национальных систем здравоохранения, особенно учитывая, что многие страны подумывают о повторном введении строгих коронавирусных ограничений.

В то время как вторая волна коронавируса захлестнула континент, европейские лидеры пытаются лучше координировать борьбу ЕС против пандемии. После виртуального саммита ЕС заявил, что на финансирование безопасной трансграничной транспортировки пациентов будет выделено 220 миллионов евро. Между тем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к более согласованным действиям.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Распространение вируса перегрузит наши системы здравоохранения в том случае, если мы не начнём действовать немедленно. При этом важно придерживаться слаженной политики по всему ЕС.

В то время как Франция во второй раз ввела повсеместный режим изоляции, её соседи также подумывают о более жёстких мерах. Режим изоляции вернула также и Германия — хотя и в более мягкой форме по сравнению с Францией.

В числе мер, которые вступают в силу в понедельник, числятся закрытие ресторанов, баров, спортивных залов и театров. Будет введён запрет на скопления людей численностью более 10 человек из двух семей. Кроме того, рекомендуется не перемещаться без особой надобности.

В четверг во время объявления о новых ограничениях Меркель попала под шквал критики со стороны депутатов правого толка. Тем не менее она выступила в защиту своего решения.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Зима будет тяжёлой. Четыре долгих, тяжёлых месяца. Но всё это кончится.

В Италии премьер-министр Джузеппе Конте оказался под давлением после того, как на этой неделе по всей стране вспыхнули протесты против закрытия ресторанов и баров после шести вечера. Кино, театры и спортзалы были вынуждены закрыться полностью. Пытаясь подавить эту отрицательную реакцию, Конте в четверг в своей речи в парламенте призвал к национальному единству, необходимому, чтобы избежать повторного введения режима изоляции.

Тем временем парламент Испании одобрил продление чрезвычайного положения на шесть месяцев. При этом в этой стране сохраняется повсеместный комендантский час в ночное время, а также режимы изоляции в нескольких регионах. На данный момент правительство пытается избежать повторного введения карантина в масштабах всей страны.

Дата выхода в эфир 30 октября 2020 года.