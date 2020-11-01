Белорусы ограбили магазин с муляжом пистолета

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01.11.2020, 12:48, Новости дня

В Белоруссии мужчина и женщина с помощью муляжа пистолета отняли у продавщицы в магазине выручку, сообщила пресс-секретарь МВД респулбики Ольга Чемоданова.

«Мужчина и женщина зашли вечером 31 октября в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку (около 2 тыс. белорусских рублей). Перед тем как скрыться, налетчики связали женщину скотчем. Вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию», – цитирует Чемоданову БелТА.

Инцидент произошел в деревне Яченка Столбцовского района Минской области. На место выехали следователи и ближайшие наряды милиции, в том числе участковый инспектор, он сумел установить местонахождение подозреваемых, их задержали. Деньги нашли у женщины.

 

Подозреваемыми оказались местные жители, ранее судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина. Было установлено, что они совершили нападение с муляжом пистолета. Их поместили в СИЗО.

В июле в Петербурге мужчина в медицинской маске забежал в офис банка, там он похитил 1 млн рублей. Подозреваемый в ограблении позже заявил, что изъятые у него более 1 млн рублей лежали в сумке на улице.



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