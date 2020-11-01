 

Правящая партия в Грузии удерживает после подсчета голосов с 90% участков

01.11.2020, 12:48, Новости дня

Правящая партия «Грузинская мечта» остается лидером на парламентских выборах по партийным спискам после подсчета голосов с 90,56% участков.

«Грузинская мечта» на данный момент набрала 48,13% голосов, второе место занимает оппозиционная «Сила в единстве» (26,8%). Также в парламент попадают семь партий и два политических блока, которые сумели преодолеть барьер в 1%, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получила большинство мест в парламенте страны.

Ранее ЦИК Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.



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