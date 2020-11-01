При взрыве в Мытищах погиб человек
01.11.2020, 12:48, Новости дня
При взрыве газа в гараже в подмосковном городе Мытищи погиб один человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие», – сказали ТАСС в надзорном ведомстве.
Собеседник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что пострадали два человека.
По этим данным, сообщение о хлопке в Мытищах около дома №3 по улице Попова поступило в 11.50, в 12.00 прибыло первое подразделение. «В результате хлопка пострадало пять гаражей, возгорания не последовало … Предварительно пострадало два человека», – добавил источник.
Три гаража в результате взрыва полностью обрушились, у двух других частично повредило стены.
В воскресенье в гараже в Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека.
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