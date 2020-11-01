В Польше археологи нашли древний фаллоимитатор

01.11.2020, 18:01, Разное

Необычная находка была сделана при раскопках школы фехтования XVIII века.

Археологи, проводившие раскопки в древней уборной в балтийском городе Гданьск в Польше, сделали неожиданное открытие, обнаружив 250-летнюю секс-игрушку. Региональное управление охраны памятников в Гданьске сообщило, что артефакт сохранился в отличном состоянии.

Фаллоимитатор длиной 20 сантиметров сделан из кожи, наполнен щетиной и имеет деревянный наконечник. Находка была сделана в уборной старой школы фехтования. Предыдущие открытия на этом месте включали многочисленные деревянные мечи, которые использовались для тренировок. Во время раскопок 2015 года исследователи также обнаружили фрагменты керамики и ювелирных изделий.

Археологам осталось только догадываться, как секс-игрушка оказалась в туалете. Марчин Тиминьски, представитель Регионального управления охраны памятников, сказал, что фаллоимитатор был оставлен «случайно или намеренно».

– Это безусловно дорогой предмет. Он сделан из высококачественной кожи. Это необычная находка для людей, изучающих историю эротики, — Марчин Тиминьски.

Физические изображения фаллоса существуют уже тысячи лет. Самый старый найденный артефакт такой формы относится к эпохе палеолита. Сделанный из алевролита и отполированный до зеркального блеска, фаллический объект был найден в знаменитой пещере Холе Фельс недалеко от Ульма в Германии. Его возраст составляет около 28 000 лет.

Исследователи спорят о том, использовался ли предмет в религиозном ритуале или предназначался для личного удовольствия. Сторонники последней версии утверждают, что тот факт, что он сделан «в натуральную величину» и хорошо отполирован, указывает на то, что он использовался в качестве секс-игрушки.

Исторические упоминания об использовании сексуальных средств насчитывают тысячелетия. Известно, что римляне и греки мужского и женского пола использовали фаллические предметы для удовольствия. В антивоенной комедии «Лисистрата» (411 год до н. э.) Аристофан рассказывает, как женщины обсуждали использование секс-игрушек, чтобы отказаться от секса со своими мужьями. Таким шантажом они планировали заставить мужчин прекратить войну.

На Ближнем Востоке в исторических отчетах упоминается, что египтяне использовали верблюжий навоз, покрытый смолой, в качестве сексуального средства. А в знаменитом сборнике народных сказок «Тысяча и одна арабская ночь», который уходит своими корнями в древние и средневековые арабские, персидские, индийские, египетские и месопотамские фольклор и литературу, фаллоимитаторы описываются как предметы, сделанные из золота, серебра или слоновой кости.