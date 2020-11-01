 

В Казахстане растет число заболевших COVID-19

01.11.2020, 12:30, Новости дня

В Казахстане наблюдается рост заразившихся коронавирусом. К 1 ноября зарегистрировано 465 новых случаев заражения, сообщило министерство здравоохранения страны. 

“На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4166 человек, среди которых 330 детей. В стационарах находится 2339 пациентов, на амбулаторном уровне – 1827. 154 человека находятся в тяжелом состоянии, 12 – в крайней степени тяжести, 17 – на аппаратах ИВЛ”, – сообщили в ведомстве.

По информации минздрава, от COVID-19 четыре человека скончались. Всего от этой болезни умерло 1852 человека.

“Радио Аззатык” пишет, что больше всех заболевших выявили в Восточно-Казахстанской области – 252 случая. В  Северо-Казахстанской области обнаружили 30 больных, а в столице Нур-Султан – 29 заражений. По 27 человек заразились коронавирусом в Павлодарской и Акмолинской областях и 24 – в Алматы.

31 октября минздрав отчитался о 461 заразившемся коронавирусом.

“На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3795 человек, среди которых 306 детей”, – говорилось в сводке министерства.

30 октября ведомство сообщало о 392 новых заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 1 ноября, в мире коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 46,07 млн. человек. Умерло от этой болезни за время пандемии 1 млн 195 тыс. человек, а выздоровело 30,82 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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