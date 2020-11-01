В Киеве сообщили о минировании моста Патона

01.11.2020, 12:30, Новости дня

В Киеве 1 ноября сообщили о минировании моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции в Telegram.

“Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено”, – говорится в сообщении.

Мост Патона построен в 1953 году, движение по нему открыто 5 ноября 1953 года. Он соединяет левый и правый берега Киева.