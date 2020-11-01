 

Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

01.11.2020, 12:30, Новости дня

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения 30 октября в районе Измира, третьего по численности населения города страны, возросло до 51. Об этом сообщает турецкое агентство “Анадолу”.

По состоянию на 7.00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков (подземных толчков меньшей силы), 40 из которых – магнитудой свыше 4.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в больницы доставили 896 пострадавших в результате землетрясения.

“По состоянию на утро 1 ноября из больниц выписаны 682 человека. В настоящий момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое”, – сказал министр.

TRT Нaber со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая пишет, что один из погибших утонул.

Землетрясение в Измире было магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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