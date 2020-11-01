 

Мнение: Очей очарованье…

01.11.2020, 12:25, Разное

С понедельника в Подмосковье вводится  режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Выходит, что 68-летний Путин, проживающий в Подмосковье,  тоже обязан самоизолироваться?  Правда глава Московской области заявил, что пожилые смогут выходить на улицу для походов в магазин, поликлинику и прогулок.

Разрешение прогулок – правильное решение. Без прогулок – совсем скверно, хандра может навалиться. Тем более сейчас, когда на дворе – осень. Та самая – хоть и унылая пора, но очей очарованье!

Пушкин Прав!

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Это даже Чарли понимает. И очень любит осенние прогулки в Сокольниках.

К слову, Пушкина Чарли  уважает. Каждый день мы проходим мимо памятника голове Пушкина.

Чарли Пушкина еще ни разу не пометил. Потому что чтит!

Источник: Ирек Муртазин



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