Мнение: Очей очарованье…

01.11.2020, 12:25, Разное

С понедельника в Подмосковье вводится режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Выходит, что 68-летний Путин, проживающий в Подмосковье, тоже обязан самоизолироваться? Правда глава Московской области заявил, что пожилые смогут выходить на улицу для походов в магазин, поликлинику и прогулок.

Разрешение прогулок – правильное решение. Без прогулок – совсем скверно, хандра может навалиться. Тем более сейчас, когда на дворе – осень. Та самая – хоть и унылая пора, но очей очарованье!

Пушкин Прав!

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Это даже Чарли понимает. И очень любит осенние прогулки в Сокольниках.

К слову, Пушкина Чарли уважает. Каждый день мы проходим мимо памятника голове Пушкина.

Чарли Пушкина еще ни разу не пометил. Потому что чтит!