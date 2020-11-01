Мнение: Очей очарованье…
01.11.2020, 12:25, Разное
С понедельника в Подмосковье вводится режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Выходит, что 68-летний Путин, проживающий в Подмосковье, тоже обязан самоизолироваться? Правда глава Московской области заявил, что пожилые смогут выходить на улицу для походов в магазин, поликлинику и прогулок.
Разрешение прогулок – правильное решение. Без прогулок – совсем скверно, хандра может навалиться. Тем более сейчас, когда на дворе – осень. Та самая – хоть и унылая пора, но очей очарованье!
Пушкин Прав!
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Это даже Чарли понимает. И очень любит осенние прогулки в Сокольниках.
К слову, Пушкина Чарли уважает. Каждый день мы проходим мимо памятника голове Пушкина.
Чарли Пушкина еще ни разу не пометил. Потому что чтит!
Источник: Ирек Муртазин
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