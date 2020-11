Мнение: Шон Коннери в графическом дизайне

01.11.2020, 12:20, Разное

В память об ушедшем вчера великом артисте. Мне захотелось взглянуть на его образ в изобразительном искусстве — как его рисовали художники? В первую очередь это, конечно, киноплакаты, которых очень много, поскольку почти весь ХХ век постеры были рисованные, а не фотографическими.

Но есть и более странные вещи…

Вот одно из первых изображений Коннери. Как известно, в кинематограф он пришел уже достаточно взрослым мужчиной, а до этого занимался бодибилдингом. Его первой ролью был эпизод в 1954 году, а первая нормальная роль случилась аж в 1957. Слава пришла с "Доктором Но" (1962). В 2004 году на лондонском аукционе Кристис почти за 1 тыс. фунтов были проданы эти наброски с Коннери.

Оказывается, в начале 1950-х годов юный бодибилдер подрабатывал натурщиком у студентов-художников.

Sean Connery at Edinburgh Art College, 1953/4, by Hilary Buchanan



В собрании Университета Эдинбурга также хранится картина маслом, тоже учебный этюд.

Худ. Alistair Fairweather, 1952



Тут неудачный либо ракурс, либо художник. На самом деле Шон Коннери в данном возрасте выглядел как на этом фото



А вот другой студенческий этюд 1952 года, худ. Richard Demarco (который стал известным живописцем)



Rab Webster, 1951



Стандартные студенческие этюды. Наверняка их много еще где-то пылится.

Но потом он пришел в кино…

1962

Dr. No (Сотбис, 15-25 тыс. фунтов). Худ. Mitchell Hooks.

Это цена за тиражную графику, прикиньте! Просто мало сохранилось в таком хорошем состоянии плакатов к культовому фильму



1965

Thunderball (Сотбис, ок. 1 тыс. фунтов). Художник Frank McCarthy



Аналогично (Сотбис, 5-8 тыс. фунтов). Худ. Robert E. McGinnis / Frank McCarthy



1965

Чтобы разбавить Бонда — постер к фильму The Hill (реж. Сидни Люмет, о военной тюрьме в С. Африке, куча наград)

(Сотбис, всего 500 фунтов, потому что не культовое)



1967

You Only Live Twice (Сотбис, 800-1200 фунтов). Худ. Robert E. McGinnis



Аналогично. Худ. Frank McCarthy



Где-нибудь здесь расположим рисунок французского карикатуриста

Pierre Rollot dit SIRO (1914-2005). (всего 50 евро)



1971

Diamonds Are Forever (Сотбис, 300-500 фунтов). Худ. Robert E. McGinnis



1974

Легендарное – Zardoz



1979

The First Great Train Robbery



1983

Never Say Never Again (Сотбис, 300-500 фунтов). Худ. Michel Landi



1985

Около 1985 года известный шотландский художник-экспрессионист John Bellany (1942–2013) написал портрет сэра Шона, который сейчас находится в Национальной галерее Шотландии. Интересная трактовка образа. Может, это все-таки Михалков?

1986 год.

Рисунок для плаката кинохудожника Стивена Чорнли, карандаш, бумага (Кристис, 2 тыс. долл.)



Очень красивая советская киноафиша.



Goldfinger (1964). Постер для показа 2007 года, ограниченный тираж (300 экз), шелкография (Сотбис, 1400-2200 фунтов). Худ. Todd Slater



Очень разные вещи по качеству. В довершение хочу показать вам работы жены Коннери — Micheline Roquebrune, с которой он прожил последние 40 лет своей жизни. Она франко-марокканка. А еще она художник. Вот ее портрет, изображающий мужа

1995



Другая картина, где, кажется, присутствует тот же котик, только постарше, мне кажется удачней.



+2 очень плохие картины ее работы





И вот единственный фанарт, который я ставлю.



Ccылка по теме

Грядущий аукцион, целиком посвященный постерам Бонда