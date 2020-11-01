Мнение: Коронавирус: отрицатели масок и вторая волна

01.11.2020, 12:15, Разное

Видео к посту — социальная реклама в пользу масок. Россию накрыла вторая волна китайской заразы, но народ реагирует на идею носить маски весьма нервно: многие лишились из-за карантина или работы, или любимых развлечений. Злость на ненавистные запреты выливается в отрицание коронавируса как такового.

Многие мои друзья и знакомые уже переболели короной. Судя по их рассказам, коронавирус удручающе реален, причём его тяжёлые побочки остаются с пациентами очень надолго, если не на всю жизнь.

Пожалуй, будь мне двадцать лет, человеческая безответственность меня бы сильно расстроила. В самом деле, теоретически пары месяцев дисциплинированного карантина хватило бы, чтобы полностью задавить инфекцию. На практике, увы, люди отказываются даже носить маски: и из-за фоновой инфантильной беспечности, и из-за давления окружающих, которые считают маски такой же постыдной трусостью, как пристёгнутый ремень безопасности или мытьё рук после туалета.

Как у вас дела, коллеги? Успели уже переболеть? Если да, расскажите, пожалуйста, каким образом заразились, и как вы себя чувствуете сейчас, после перенесённой болезни.

PS. Я перевёл диалог из видео на русский язык. Полагаю, такого рода видео надо крутить и на русском телевидении, и в русских соцсетях:

Антимасочник. Что ты делаешь?

Голый мужчина. В смысле?

Антимасочник. Почему ты не носишь никакой одежды?

Голый мужчина. А почему я должен? Не говори мне, что делать!

Антимасочник. Одень что-нибудь, парень! Господи Иисусе!

Голый мужчина. Если я попаду в беду, это будет на моей совести. Хорошо? Я возьму удар на себя.

Антимасочник. О чем ты говоришь?

Голый мужчина. Ну, это моя одежда. Я предпочитаю не носить её, большое вам спасибо!

Антимасочник. Это обычная порядочность. Базовые правила этикета в одежде. Просто прикройся, чувак!

Голый мужчина. [насмешливо] Ладно, поехали! Что же дальше? Ты собираешься сказать мне, что я должен пристёгиваться? Или что я не могу пропустить стаканчик перед тем, как сесть за руль?

Антимасочник. Серьезно?

Голый мужчина. Это мои трусы, и это мой выбор — не носить их! Хорошо? [насмешливый тон] Ни ты, ни кто-либо другой не должен посягать на мои гражданские свободы.

Антимасочник. А как же моя свобода? Я вынужден смотреть на тебя голого!

Голый мужчина. [смеется] Я думаю, у тебя есть выбор, снежинка!

Антимасочник. Почему ты носишь маску?

Голый мужчина. Да ладно, я же не полный придурок!