Мнение: Квебек

01.11.2020, 12:10, Разное

В Квебеке нападение на прохожих с ножом. Двое погибли. Создается впечатление, что демократы подтягивают все свои ресурсы, включая и прикормленных исламских террористов, для раскачивания обстановки в странах Запада, чтобы загрузить их внутренними проблемами, пока в Штатах будут разбираться с выборами.

Теплые отношения демократов и самых отмороженных исламских радикалов вообще не секрет. Наилучшим примером, как демократы сумели воспользоваться своими отношениями и спровоцировать не очень крепкого головой республиканца Буша влезть в две войны на территории, которую затем Обама стал проектировать как зону “разлома” между двумя Партнерствами – это, конечно, теракт 911. Буш полез в Афганистан и Ирак, но выгодополучателями этих авантюр стали как раз глобалисты.

Сейчас ресурс BLM и Антифа – это для внутренних разбирательств в самих США. Коронавирус и террористы – внешний ресурс для того, чтобы никто не сумел воспользоваться временными трудностями в США. Кто-кто, а демократы США, которые контролируют американские спецслужбы, при всей нынешней деградации Америки и Запада в целом, еще способны на несложные, но глобальные по своему масштабу проекты.