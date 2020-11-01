В нервной клетке

01.11.2020, 11:55, Разное

За время карантина в РФ резко выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов — исследование «Новой».

В сентябре в РФ началась вторая волна коронавируса. Ситуация тревожная: чуть ли не каждый день количество заболевших бьет весенние рекорды. Помимо прямых рисков для здоровья людей, пандемия привела к обострению психологических проблем. Весной в РФ резко выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов, а также частота обращения к психологам. В мае, по данным ВЦИОМ, до 87% россиян испытывали тревогу из-за пандемии и кризиса, в том числе 20% находились в состоянии сильного стресса. Кроме того, одним из побочных эффектов самого заболевания может быть посттравматический синдром. «Новая» разбиралась, как пандемия сказалась на психическом здоровье россиян.

Тревожный март 2020-го

Первый случай коронавируса в РФ был зарегистрирован в начале марта. Через некоторое время начался лавинообразный рост заболеваемости, и власти объявили в стране режим повышенной готовности (читай — карантин).

Параллельно с этим, по данным крупной аналитической компании IQVIA, в РФ произошел взрыв продаж препаратов для нервной системы. Это можно было бы объяснить тем, что весна и осень — периоды обострений психических заболеваний. Например, в прошлом году продажи резко выросли в апреле.

«Из года в год мы наблюдаем рост записей по всем специальностям в марте и октябре–ноябре. В этом году картина несильно изменилась», — комментирует представитель сервиса по подбору врачей СберЗдоровье (ранее — docdoc).

Но даже для периода обострений цифры в 2020 году выросли слишком сильно. Если в 2019 году пиковый месяц — апрель — отличался от остальных на 12,6%, то в этом году в марте спрос на лекарства для нервной системы увеличился сразу на 34%. Продажи нейролептиков выросли на 35,9% по сравнению с прошлым годом, рецептурных антидепрессантов — на 34,6%, а транквилизаторов — на 26%. В целом за полгода продажи выросли на 12,3% по сравнению с первым полугодием 2019-го.

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Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты и нормотимики (стабилизаторы настроения) — основные группы препаратов для нервной системы.

Нейролептики — препараты для лечения психозов и серьезных психических расстройств. Выдаются в аптечных пунктах психологических диспансеров и продаются в розницу только по рецепту.

Транквилизаторы — сильнодействующие лекарственные средства для снижения эмоциональной напряженности, тревоги и для общего расслабления организма. Обычные успокоительные и снотворные в эту группу не входят.

Седативные — лекарственные вещества для уменьшения возбудимости центральной нервной системы, как правило, на основе растительных средств.

С 2015 года нейролептики, транквилизаторы и антидепрессанты растут в продажах почти непрерывно. За 4 года объем рынка антидепрессантов вырос почти в 2 раза. Потребление транквилизаторов увеличилось в полтора раза, но рост при этом был ровный, без резких всплесков. Нейролептики в 2018-м и 2019-м снижались, но в нынешнем году сумма продаж станет заметно выше, чем в предыдущие годы, даже если сейчас начнется падение продаж.

Более 90% психотропных средств — рецептурные, хотя есть аптеки, в которых на отсутствие рецепта посмотрят сквозь пальцы. Многие лекарства из этих трех групп имеют серьезные побочные эффекты — от головокружений и замедленных реакций до амнезии. Впрочем, препараты, которыми сейчас пытаются лечить ковид, тоже влияют на нервную систему (например, дексаметазон) в дополнение к общей негативной психосоматике заболевших.

Закупить нервы впрок Фото: ТАСС

Рост продаж препаратов еще не означает, что за это время больше распространились психические заболевания. Такие резкие колебания могут свидетельствовать об общем беспокойстве людей или о желании предупредить дефицит выписанного лекарства, ведь любой психотропный препарат нужно пить строго по назначенному курсу.

«Часть особенно предприимчивых пациентов поспешила закупиться впрок: в феврале и марте на ключевых форумах по психическим расстройствам писали, что сейчас Китай даст логистическую дыру, введут карантин, мы не сможем получить рецепты и останемся без таблеток», — делится Илья Антипин, психиатр, консультант Университетской клиники H-Clinic.

Свою роль сыграло и то, что в периоды острого стресса у людей появляется мотивация ответственнее относиться к курсу приема препаратов. Очень часто прием психотропных препаратов связан с низкой приверженностью. Люди, почувствовав улучшение (или, наоборот, не ощутив значимых перемен) перестают принимать лекарственное средство, хотя, как правило, такие медикаменты пьются курсами.

«С антидепрессантами до 30% так или иначе стоит характеризовать как пациентов с низкой приверженностью», — говорит Илья Антипин.

Транквилизаторы же иногда принимают на постоянной основе, из-за чего чувствительность к ним впоследствии снижается. То есть продажи этих препаратов в целом подвержены и сезонным, и субъективным колебаниям и обнаруживают закономерности в основном в ситуациях масштабных социальных потрясений. В общих продажах лекарств для нервной системы и тем более всех лекарств они занимают очень небольшую долю.

«Мы считаем, что основной рост продаж связан с соблюдением рекомендаций врача по длительности терапии до 6 месяцев: данную группу лекарственных препаратов, в отличие от других групп, не приобретают про запас», — рассказывает Евгений Чарный, руководитель подразделения Specialty Care компании «Сервье».

Netflix и снотворные

То что пандемия и ее последствия негативно сказались на людях с психическими проблемами — не стоит даже объяснять. Но те, кто ранее не замечал за собой психических нарушений, тоже пострадали.

Когда психическая усталость накапливается, но травмирующих проблем нет, люди не спешат обращаться к серьезным специалистам, таким как психиатры, и принимать сильнодействующие лекарства. Сначала они пользуются успокоительными, снотворными веществами, в том числе теми, которые не относятся к лекарствам (например, крепким алкоголем — в первом полугодии 2020 года продажи алкогольной продукции выросли на 5% по сравнению с 2019 годом, с 4,8 млрд литров до 5,05 млрд).

Так, в марте 2020 года произошел скачок продаж седативных и снотворных: топ-5 популярных препаратов выросли на 35,5%. «В марте люди запасались препаратами, рецепты на которые были выписаны ранее. Но позже, с июля, пациентопоток вырос, стало больше обострений», — комментирует датская компания Lundbeck, один из крупнейших производителей препаратов для лечения расстройств центральной нервной системы.

«Рост рецептурных антидепрессантов составил 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (за первые 8 месяцев 2020 года), больший спрос есть в сегменте противотревожного компонента терапии».

В поиске «Яндекса» пик запроса «психолог консультация» пришелся на февраль — 42,9 тысячи, на 16% больше, чем в январе и чем в феврале 2019-го (тогда было 26,9 тысячи). В марте и апреле 2020-го был спад этого запроса, в мае — снова небольшой подъем. Частота запроса «психолог онлайн» также выросла: в марте прошлого года было 26,5 тысячи запросов, в марте 2020 — 38,8, а пик пришелся на июнь — 40,7 тысячи.

В Google популярность запроса «психолог консультация» колебалась, но выросла несильно. Для сравнения: пик запросов «Netflix» пришелся на конец марта — начало апреля и встречался почти в 45 раз чаще, чем запросы про психологическую помощь.

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«После ковида люди не могут встать с кровати»

При всех трудностях самоизоляции кажется, что россияне относительно быстро пришли в себя. Продажи препаратов для психики — и рецептурные, и безрецептурные — были аномально высокими только один месяц, а потом упали даже ниже уровня предызоляционного периода.

Волна отложенного спроса на услуги психологов была в тот момент, когда отделения только открывались, и люди, которые долго не могли туда попасть, приходили за рецептами или решали накопившиеся проблемы. Но похоже, что сейчас поток пациентов нормализовался.

Еще одна категория новых клиентов психологов — люди, сами переболевшие коронавирусом. «Поражение центральной нервной системы при ковиде довольно-таки сильное. Люди из-за психической астении фактически не могут встать с кровати. По логике должны были появиться пациенты как раз с проблемами из-за этого. Но пока что у меня было всего два пациента с такими жалобами. В одном случае — на впервые возникшее тревожно-депрессивное расстройство после ковида, и в одном — на обострившееся ранее имевшееся, — поясняет Илья Антипин.

На фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Данных, чтобы говорить о долгосрочных последствиях ковида для нервной системы, еще недостаточно. Известно, что и другие возбудители семейства коронавирусов (MERS, SARS-CoV) приводили к повышенной тревожности и депрессивным состояниям, а у людей старшего возраста — и к галлюцинациям, и к бреду.

Однако вызывать подобные состояния и приводить к длительным изменениям работы нервной системы может и собственная реакция организма (цитокиновый шторм и аномальное тромбообразование). В исследовании CoroNerve (совместный проект британских медицинских и научных организаций) отмечается, что у 17% наблюдаемых пациентов, перенесших ковид, было впервые диагностировано психическое расстройство.

Пока неясно, повторится та же картина ажиотажного спроса на психотропные препараты этой осенью. Скорее всего, продажи продолжат расти, а наибольший объем покажут нейролептики, за которыми последуют транквилизаторы и антидепрессанты.

Любовь Поповец, Александр Осипов

— специально для «Новой»