Врач Ткаченко объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

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01.11.2020, 11:53, Разное

Врач Юлия Ткаченко объяснила, как не перепутать рак с иными болезнями. В 5 основных причин смерти от онкологии входит злокачественная опухоль сигмовидной кишки. Ее легко перепутать с иными патологиями.
Пища во время продвижения по кишечнику останавливаетя на некоторое время в сигмовидной кишке. Слизитая в этот момент подвергается отрицательному воздействию продуктов переработки. В результате присутствует большой риск развития рака.

Чтобы распознать болезнь на начальном этапе, нужно обратить внимание на характер стула. Его изменение сопровождается резким похудением, снижением аппетита, общей слабостью. При обращении к врачу он должен провести комплексный скрининг.

Для профилактики раковых заболеваний важно отказаться от курения сигарет, употребления спиртных напитков, ограничить присутствие в рационе продуктов из белой муки, фастфуда, мяса. В большом количестве рекомендуется есть свежие овощи и продукты, богатые клетчаткой. Важными аспектами являются постоянная физическая активность и контроль веса.



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