 

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

01.11.2020, 11:53, Разное

В Петербурге пьяный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел 31 октября в Курортом районе Северной столицы около шести часов вечера.
Участковый во время проведения профилактического рейда услышал звуки выстрелов. Правоохранитель сразу же отправился к месту ЧП. Оказалось, что житель 1975 года рождения, находясь под воздействием спиртных напитков, взял в руки одноствольное ружье. Из него он выстрелил несколько раз.

В ходе обыска квартиры выяснилось, что петербуржец хранит еще и пистолет. При этом необходимая лицензия на оружие у местного жителя имеется. Мужчину сразу же после случившегося задержали. В скором времени для него будет избрана мера пресечения.



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