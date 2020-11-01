Названо новое целебное свойство томатного сока

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01.11.2020, 11:17, Разное

Медики назвали новое целебное свойство томатного сока. Оно было обнаружено в ходе недавнего исследования, проведенного японскими учеными. Этот напиток рекомендуется употреблять людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В свежевыжатом томатном соке имеются витамины групп А, В и Е. К тому же напиток содержит йод, янтарную и аскорбиновую кислоты, натрий, железо, калий, кальций, магний, пектин, пищевые волокна, винную, лимонную и яблочную кислоты, фруктозу, ликопин и сахарозу. Регулярное употребление томатного сока поможет предотвратить развитие воспалительного процесса и разрастание опухолей. Полезным свойством напитка является способность противостоять сердечным заболеваниям.

В эксперименте ученых приняли участие 297 женщин и 184 мужчин. На протяжении года в неограниченных количествах они пили несоленый томатный сок. У 94 испытуемых с гипертонией медики отметили снижение показателей давления, у 135 участников исследования упал уровень «плохого» холестерина, служащий основной причиной нарушения липидного обмена – как следствие, у человека наступают инфаркты и инсульты.



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