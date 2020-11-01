Сиськи требуют перемен! – Личное мнение

01.11.2020, 11:15, Разное

Украинский аналог нашей Диденко многодетная мать София Стужук полна неожиданностей.

Ну, как «неожиданностей»? Вполне ожидаемо, что фертильная и сочная вдовушка ждёт, что Вселенная вот-вот пошлёт ей нового мужика.



Сиськи требуют перемен! Фото: Соцсети

«Никто никому никакую замену не ищет. Я не состою ни в каких отношениях ни с одним мужчиной более полугода. Я всего лишь жду, когда вселенная сама решит — когда будет время».

Две недели как закопали качка, который скончался от коронавируса, а мысли в голове Стужук только о том, как подготовить куриную подписоту к новому мужику.

Полгода без отношений — пора. Тем более, что оношения с покойником умерли задолго до этого — за месяц, что ли?

«Ты теперь ангел-хранитель, и твоя любовь оберегает наших детей», — поэтично обращалась к мужу Стужук дней 10 назад. И вот уже вчера вопит: слыш, Вселенная, когда там уже наступит время для новой единственной на всю жизнь романтичной любви?!

Чоуш, всё правильно. Главное, не затягивать с поиском. Годы идут, сиськи вянут. Так хотел Валя — в смысле, как так звали этого покойного? Неважно, он теперь всё равно уже ангел, а София решилась на кардинальные перемены:

«Никогда бы в жизни не подумала, что решусь на такие перемены. Но мне нравится. Мой способ «обновиться» и перезагрузить программу сейчас. Ощущаю себя лучше и по-новому. Помню, Дима всегда возмущался даже когда я просто убирала 10-15 см».



«Цигель, цигель, ай лю лю»! Фото: Соцсети

Ну, всё — никакого Димы больше нет, на 9 дней покрасила волосы, перезагрузилась. На 40 — Вселенная пошлёт мужика.

Уверена, немало найдётся «бизнесменов», готовых утешить жопастенькую вдовушку с Украины. А чо? Прикольно, мужа только что закопали, а время для новых отношений уже пришло.

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