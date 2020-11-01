Светлана Лобода в мини-платье похвасталась длинными ногами

01.11.2020, 10:53, Разное

Популярная российская и украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам длинные ноги, надев короткое платье. Артистка поделилась эффектным снимком в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода в черном блестящем платье сфотографировалась на фоне ночного Дубая. Наряд выгодно подчеркнул грудь знаменитости и ее длинные ноги. Свой образ исполнительница дополнила босоножками на высоком каблуке и элегантным клатчем. В описании к публикации Лобода предложила разукрасить ее по случаю Хэллоуина.

В комментариях подписчики восхитились внешним видом артистки. Некоторые заявили, что ее не нужно портить «фломастерами», поскольку она и так выглядит роскошно.