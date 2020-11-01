 

Светлана Лобода в мини-платье похвасталась длинными ногами

01.11.2020, 10:53, Разное

Популярная российская и украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам длинные ноги, надев короткое платье. Артистка поделилась эффектным снимком в социальной сети Instagram.
Светлана Лобода в черном блестящем платье сфотографировалась на фоне ночного Дубая. Наряд выгодно подчеркнул грудь знаменитости и ее длинные ноги. Свой образ исполнительница дополнила босоножками на высоком каблуке и элегантным клатчем. В описании к публикации Лобода предложила разукрасить ее по случаю Хэллоуина.

В комментариях подписчики восхитились внешним видом артистки. Некоторые заявили, что ее не нужно портить «фломастерами», поскольку она и так выглядит роскошно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Вот бумеранг вернулся и… ага!

17.09 / Откуда во Вселенной столько золота?

03.09 / В бундестаге оценили вероятность остановки строительства “Северного потока – 2”

15.09 / Ученые выяснили причину изменения ощущения времени с возрастом

18.09 / «Это иностранные агенты, давайте говорить прямо»: Лукашенко заявил, что не верит в существование оппозиции

31.08 / Ученые: Телемедицина оказалась эффективной при сердечно-сосудистых заболеваниях

17.09 / Поклонница рассказала, что Тарзан приглашал ее уединиться в номер

09.10 / ММКФ-2020: вдохновляемся яркими образами звезд на красной дорожке

06.09 / Эксперты назвали лучшие двигатели для истребителей с учётом тяги

22.07 / Сябитова выдала 28-летнюю дочь замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска