Светлана Лобода в мини-платье похвасталась длинными ногами
01.11.2020, 10:53, Разное
Популярная российская и украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам длинные ноги, надев короткое платье. Артистка поделилась эффектным снимком в социальной сети Instagram.
Светлана Лобода в черном блестящем платье сфотографировалась на фоне ночного Дубая. Наряд выгодно подчеркнул грудь знаменитости и ее длинные ноги. Свой образ исполнительница дополнила босоножками на высоком каблуке и элегантным клатчем. В описании к публикации Лобода предложила разукрасить ее по случаю Хэллоуина.
В комментариях подписчики восхитились внешним видом артистки. Некоторые заявили, что ее не нужно портить «фломастерами», поскольку она и так выглядит роскошно.
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