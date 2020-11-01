 

Снизилась плата за роуминг между Россией и Белоруссией

01.11.2020, 10:48, Новости дня

В РФ и Белоруссии снизились тарифы на звонки, СМС-сообщения и интернет-трафик в роуминге между странами, сообщили в российском Минцифры.

Стоимость роуминга снижается с 1 ноября, операторы в ходе тестового периода будут отрабатывать вопросы взаимодействия друг с другом, тестировать каналы связи, коммутацию и биллинг, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что минсвязи Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран.



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