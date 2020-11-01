Снизилась плата за роуминг между Россией и Белоруссией
01.11.2020, 10:48, Новости дня
В РФ и Белоруссии снизились тарифы на звонки, СМС-сообщения и интернет-трафик в роуминге между странами, сообщили в российском Минцифры.
Стоимость роуминга снижается с 1 ноября, операторы в ходе тестового периода будут отрабатывать вопросы взаимодействия друг с другом, тестировать каналы связи, коммутацию и биллинг, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что минсвязи Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран.
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