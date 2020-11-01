Глава МИД Турции прибыл в Баку

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01.11.2020, 10:48, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в Азербайджан, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

«Чтобы еще раз подтвердить поддержку родному Азербайджану, для обмена мнениями по последней ситуации по Карабаху, находимся в Баку, рядом с нашими братьями», – сообщил турецкий министр в соцсетях, передает РИА «Новости».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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