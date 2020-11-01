 

Участницы образовательной программы “Женщина-лидер” презентовали проекты в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму

01.11.2020, 10:43, Разное

Пандемия коронавируса в России поменяла формат проведения важных мероприятий. Так, в процессе подготовки к Евразийскому женскому форуму была организована встреча, на которой много времени было посвящено важным социальным проектам.

Отмечается, что речь шла о программе “Женщина-Лидер”. Участники Мастерской управления “Сенеж” работали над проектом в течение нескольких месяцев. Старт был объявлен еще в начале осени. Работу над программой анонсировала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Стоит отметить, что основной целью программы называли стремление сформировать общество ответственных женщин, которые будут отвечать за развитие социально значимых проектов. Помимо этого, планируется вовлечение представительниц прекрасного пола в решение важных проблем в стране.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в онлайн-встрече. Она в подробностях обозначила вектор проведения грядущего форума. Карелова сообщила, что программа будет разнообразной.

В пример был приведен марафон женских инициатив. Не обойдется и без стартап-тура “Сколково”. Он затронет все федеральные округа. Экспертам предстоит выбрать наиболее содержательные проекты, к которым приложили руку женщины.

Первыми, кто оценили программу “Женщина-лидер”, стали победители и финалисты конкурса
управленцев “Лидеры России” президентской платформы “Россия – страна
возможностей”. Отмечается, что в их числе были представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими
организациями.

Галина Карелова поведала о значимости социальных инициатив. С их помощью удается решать конкретные проблемы, в том числе с использованием цифровых технологий. Более детально их презентуют на предстоящем Форуме, добавила Карелова.

Многие эксперты высоко оценили создание и проведение подобного рода мероприятия. Дело в том, что женщины так или иначе сталкивались с дискриминацией при устройстве на работу. Работодатели отказывали соискателям лишь на основании того, что те являются женщинами, несмотря на наличие у них опыта и образования. Теперь подобное отношение в прошлом, не в последнюю очередь благодаря инициативам, направленным на формирование сильного женского общества.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Империя и провинция

20.08 / Скандалы: Английский юмор от Михаила Фридмана

14.07 / Мнение: Книга «Как снимали “Гордость и предубеждение”»

12.08 / Жителя Тюмени оштрафовали за картинку с Путиным в социальных сетях

19.08 / В Кремле сделали официальное заявление о кризисе в Белоруссии

06.10 / Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми

28.08 / 100 одежек: Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие звезды снялись для сотни обложек Vogue

09.07 / Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Найлин Маршалл

21.10 / Мнение: Снова четырёхдневка, закредитованность регионов и рекордные дивиденды Сбербанка

25.09 / Мнение: Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска