Участницы образовательной программы “Женщина-лидер” презентовали проекты в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму

01.11.2020, 10:43, Разное

Пандемия коронавируса в России поменяла формат проведения важных мероприятий. Так, в процессе подготовки к Евразийскому женскому форуму была организована встреча, на которой много времени было посвящено важным социальным проектам.

Отмечается, что речь шла о программе “Женщина-Лидер”. Участники Мастерской управления “Сенеж” работали над проектом в течение нескольких месяцев. Старт был объявлен еще в начале осени. Работу над программой анонсировала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Стоит отметить, что основной целью программы называли стремление сформировать общество ответственных женщин, которые будут отвечать за развитие социально значимых проектов. Помимо этого, планируется вовлечение представительниц прекрасного пола в решение важных проблем в стране.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в онлайн-встрече. Она в подробностях обозначила вектор проведения грядущего форума. Карелова сообщила, что программа будет разнообразной.

В пример был приведен марафон женских инициатив. Не обойдется и без стартап-тура “Сколково”. Он затронет все федеральные округа. Экспертам предстоит выбрать наиболее содержательные проекты, к которым приложили руку женщины.

Первыми, кто оценили программу “Женщина-лидер”, стали победители и финалисты конкурса

управленцев “Лидеры России” президентской платформы “Россия – страна

возможностей”. Отмечается, что в их числе были представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими

организациями.

Галина Карелова поведала о значимости социальных инициатив. С их помощью удается решать конкретные проблемы, в том числе с использованием цифровых технологий. Более детально их презентуют на предстоящем Форуме, добавила Карелова.

Многие эксперты высоко оценили создание и проведение подобного рода мероприятия. Дело в том, что женщины так или иначе сталкивались с дискриминацией при устройстве на работу. Работодатели отказывали соискателям лишь на основании того, что те являются женщинами, несмотря на наличие у них опыта и образования. Теперь подобное отношение в прошлом, не в последнюю очередь благодаря инициативам, направленным на формирование сильного женского общества.