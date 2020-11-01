Мнение: “Ферзевый гамбит”

01.11.2020, 10:40, Разное

Дети без родителей вырастают волчатами. Я всего лишь человек, но человек необычной судьбы.(с)Роберт Фишер

Посмотрел достаточно неплохую спортивную драму о шахматах (!) "Ход королевы".

Оригинальный роман называется "Ферзевый гамбит" ("Queen's Gambit"), отсылающий к первому ходу белых пешкой от ферзя (или в просторечье от королевы) и последующей жертве пешки на втором ходу.

Роман был написан в первой половине 80х американским писателем-фантастом Тевисом. Сам роман читать как-то не доводилось, так что мини-сериал смотрел с чистого листа, ничего особо не ожидая, тем более, что большая часть того, что снимают о шахматах, с шахматной точки зрения выглядит ну прямо скажем не очень, хотя "Жертвуя пешкой" о Фишере был смотрибельным (рецензия тут https://colonelcassad.livejournal.com/2537117.html) А тут сразу видно, что у фильма имелся толковый шахматный консультант, так что если вы играете в шахматы, то фейспалмы вы будете ловить не так уж часто.

Надо сразу понимать. Это фантастика. Никакой Бэт Хармон разумеется не существовало, это выдуманный персонаж живущий в альтернативной вселенной, где живут как реальные шахматисты вроде Спасского, Решевского, Найдорфа, Бронштейна, Смыслова, Ботвинника, так и выдуманные, вроде советского чемпиона мира Боргова, который владеет титулом во второй половине 60х годов XX века, в то время, как в реальности этим титулом владел Спасский, который тем не менее существует в этой вымышленной вселенной. Так что историческое соответствие тут сразу выходит погулять и не возвращается, фильм не про историческое соответствие и шахматную историю учить по нему не нужно и даже вредно.



Реальная история противостояния Фишера и Спасского (на фото партия из матча СССР-США), с которой частично списано противостояние Хармон и Боргова.

В реальности, выйти на тот уровень игры с топовыми мужчинами-гроссмейстерами, который показывает Бэт Хармон, одна женщина смогла (если уж мы ведем речь о способности женщин бороться на равных с мужчинами в шахматы), но не в вымышленные 60-е, а в реальные 90-е. Это конечно же знаменитая Юдит Полгар, которой доводилось обыгрывать сильнейших мужчин, включая Каспарова. Из современных женщин, можно выделить китаянку Хоу Ифань. В США таких сильных шахматисток никогда не было. Так что Тевис смог предвидеть появление такой девушки побивающей мужчин, но судьба у нее была конечно попроще. Хотя может когда-то и снимут байопик про Юдит Ласловну.

Фабула такова, малолетняя Бэт Хармон становится сиротой в раннем возрасте и попадает в детский дом. Там местный уборщик любил играть сам с собой в шахматы. Девочке это понравилось и она напросилась учиться у него. Попутно, девочка выясняет, что транквилизаторы, которые в те годы давали в детском доме, обостряют ее восприятие и она получает скилл разыгрывать партии на потолке (такая себе красивая аллюзия на игру в шахматы в уме). Постепенно, девочка играет все лучше и лучше, а таблеток жрет все больше и больше. Постепенно она попадает в мир любительских, а затем и профессиональных шахмат. Как человек игравший в шахматы с 6 лет, не могу не отметить большое кол-во крутых деталей, которые будут понятны и знакомы в первую очередь шахматистам – тут и доходчивое объяснение правил для чайников, и особенности игры с часами, и несуществующее ныне доигрывание, и игра на деньги, и "алкодопинг", и проблема повышения рейтинга, и умение сдаваться в проигранных позициях и много чего еще, с чем сталкивается практически каждый шахматист. Казалось бы банальные вещи, но никак не ожидаешь увидеть подобный подход в кино, что конечно сразу повышает мнение о фильме. Фильм даже местами можно назвать "заклепочным" в шахматном смысле этого слова, хотя во многих моментах он конечно упрощен для широкой аудитории.

При этом сама игра в шахматы показана именно как игра в шахматы. Да, в классических партиях события показывают резкими рывками, но блиц показан весьма реалистично – пара сцен не сильно отличаются от роликов с блицем на Ютубе. Да и позиции на досках возникают такие, которые ты сам регулярно видишь в шахматных партиях, что опять же указывает на работу консультанта. Нельзя не отметить, что в одной из выигранных Хармон партий финальная позиция является концовкой незабвенной партии Морфи-Консультанты, где гастролировавший по Европе американец Морфи (сильнейший игрок середины XIX века), эффектно заматовал дуэт герцога Брауншвейгского и графа Изуара. Такая себе отсылка, которую заметят только шахматисты с опытом. Тем не менее, было приятно увидеть такой подход.

Одна из наиболее известных шахматных комбинаций XIX века.

В фильме есть и другие известные партии, которые приписаны Бэт Хармон.

В этом видео экс-чемпионка мира Александра Костенюк рассказывает о некоторых из них.

Сама девочка, по мере взросления предоставляет себя смесь из Роберта Фишера, одного из героев "Шахматной Новеллы" Стефана Цвейга и самого писателя Тевиса, который также как и Бэт Хармон, страдал алкоголизмом.

От Фишера тут взят его быстрый взлет в раннем возрасте, его "особенности в общении", отсутствие полноценного образования и тема борьбы с советской шахматной гегемонией. От произведения Цвейга – игра в голове и размышления о соседстве гения с безумием. Ну а в вопросах зависимости Хармон от таблеток и спиртного, автор явно опирался на свой богатый опыт. В принципе, этого уже хватает, чтобы показать весьма сложного персонажа. Но авторы не остановились, но навернули сюда еще семейную драму, проблемы в приемной семье, а также современную повесточку про сильных и независимых женщин и немного про американский расизм.

К счастью, тут мы имеем редкий случай, когда "повесточка" если и пыталась испортить впечатление от фильма, то лишь незначительно. Позитивные стороны перевесили.



Могила "гения американских шахмат" находится в Исландии.

Разумеется, достаточно странно видеть кино о сильной и независимой шахматистке в 60-х и ее борьбе с советским господством в шахматах, так как в те годы этим занимались не женщины, а вполне конкретный Роберт Фишер, который в итоге и смог сокрушить Спасского в Рейкьявике. Но Фишер в современной Америке на героя не тянет – мало того, что он мужчина, так еще и матерый антисемит, утверждавший, что власть в стране захватили евреи. Тот самый Фишер, бежавший из "презренных США" и умерший на чужбине, не очень подходит для вдохновляющего образа главного героя. Поэтому вместо реального Фишера, вот вам выдуманная Бэт Хармон. Хотя если снять второй сезон, то можно опять же подвести героиню к триумфу и чемпионскому званию, а потому как и в случае с Фишером, показать бегство от шахмат, неустранимый конфликт с американской системой и болезненный финал не до конца реализованного природного таланта.



Пол Морфи.



Первый официальный чемпиона мира – Вильгельм Стейниц.



Гари Нельсон Пильсбери. Яркий метеор, который вспыхнул в середине 1895-м году на супер-турнире в Гастингсе и безвременно погас в середине нулевых.

Для американских шахмат эта история особенно болезненна. Морфи страдал психическими отклонениями и умер в 47 лет. Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц после переезда в США закончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Один из сильнейших игроков мира на рубеже веков Гари Пильсбери сгорел в 33 года. Ну и история Фишера хорошо известна.

Тут же все доходит до хэппи-энда – главная героиня проходя через ступени шахматного отбора добирается до топовых турниров, где пытается победить в одном из турниров второй половины 60х годов советского чемпиона мира. И предварительно проиграв (как кстати и Фишер, который первую турнирную партию Спасскому-чемпиону проиграл), она в конечном итоге находит в себе силы изменить свой образ жизни и таки выиграть партию у непобедимого русского и выиграть круговой турнир в Москве.

Что удивительно, но СССР в фильме показан с достаточно комплиментарных позиций.

1. Весь сериал напоминают, что русские лучшие всех играют в шахматы и опережают весь остальной мир. Доминация советской шахматной школы показана достаточно аутентично – есть разные иностранцы и есть советские гроссмейстеры, лишь обыгрывая которых, можно стать чемпионом. Собственно, Фишеру пришлось пройти по этому пути к титулу – обыграв помимо датчанина Ларсена, наших гроссмейстеров – Тайманова, Петросяна и Спасского.

2. Лучше русские играют еще и потому, что они воспринимают шахматы как общее дело, а американцы слишком индивидуалистичны. Там шахматы поддерживаются на государственном уровне, а в США приходится клянчить деньги у "христианских организаций" или у Госдепа.

И это подается скорее как плюс СССР, а не как минус. И в конечном итоге, именно отказ от замыкания в себе и принятие помощи от друзей и знакомых, позволяет Хармон добиться прогресса. Даже яркой индивидуальности нужна помощь.

3. Когда героиню просят подписать антикоммунистический пасквиль с обвинениями в адрес русских коммунистов и атеистов, она отказывается, хотя это лишает ее денег от организации "христианского крестового похода" для поездки в СССР, где она по задумке должна была осудить "московских безбожников".

4. Также она воротит нос от предлагаемой ей встречи с советскими диссидентами, куда ее зазывает приставленный ЦРУшник, который сначала пытается ее использовать для пробивания вопроса – не хочет ли кто-то из советских гроссмейстеров бежать на Запад, а потом предлагает ей список "нужных тем", для общения с советскими диссидентами. Тут есть забавный момент. когда после пары таких подходов Хармон спрашивает "А вы точно из Госдепа?" Улыбательный момент.

5. Сам СССР показан немного клюквенным – собор Василия Блаженного на одном из кадров заехал в Кремль, ну а некоторые костюмы советских граждан вызывали эффект рука-лицо. Но в целом, ничего такого, что явно покоробило. Клюквенность чуть ниже среднего. Даже шахматная горячка, вполне в духе того времени – отлично показана, что для СССР, в отличие от США, шахматы были больше чем спортом, а одной из основных спортивных дисциплин, о которых сообщалось в новостях для многомиллионной армии поклонников древней игры. И поэтому в США американские шахматисты учили русский язык, чтобы приобщаться к советским шахматным достижениям. Ослабление позиций современных российских шахмат связано в том числе и с уходом от той системы, которая позволяла отечественным шахматам доминировать с 1948 по 2008 года. В 90-е и нулевые эту систему частично смог реализовать у себя Китай, что и обуславливает его огромные успехи в шахматах.

6. В фильме никого не расстреляли, не отправили в ГУЛАГ, не доставляли в изолятор КГБ и никто не убежал на Запад.

А завершается фильм игрой в шахматы на лавочке в парке в Москве с обычными московскими дедами. Так как самому доводилось не раз играть на лавочке с такими же дедами, не могу не отметить милоту концовки.

Некоторые могут сказать, а с чего бы это такая популярность американской шахматистки в СССР? Тут можно отослать к цитате Ботвинника: "Я считаю Роберта Фишера не типичным, а скорее атипичным американцем. Фишер куда более популярен в СССР, нежели у себя на родине…"

Ну и еще несколько моментов.

1. В фильме отличная атмосфера 60х. В том числе и в шахматном плане. Крут не только антураж, но и шахматные детали тех лет – старые часы, старые демонстрационные доски, старые шахматные журналы, старые книги.

2. Актриса на главной роли отлично справилась – весьма необычная внешность + хорошая демонстрация особенностей характера людей одержимых шахматами и разрешенными веществами.

3. Очень понравилась линия с первым учителем Хармон. На мой взгляд она показывает отношение учитель-ученик куда лучше, нежели недавний "Шахматист" с Депардье. По своему опыту знаю, как важен первый тренер в шахматах. Мне с ним повезло.

4. Фильм достаточно последовательно ведет антинаркотическую и антиалкогольную кампанию, подчеркивая, что "синька – зло" и при известном желании, в ней можно утопить какой угодно талант. Не то, чтобы это была свежая мысль, но подана она наглядно. Тоже самое касается и таблеток. Впрочем, кому как не автору романа этого не знать.

Да и тема эта достаточно больная – знавал я несколько хороших шахматистов, которых сгубила пьянка и "алко-допинг". Да и самому как-то довелось играть одну турнирную партию с похмелья в студенческие годы. Так что одна из сцен на эту тему изрядно доставила. В конечном итоге еще Ботвинник учил, что для достижения высоких результатов надо "режимить", не бухать, не курить, дышать свежим воздухом, высыпаться, не говоря уже о том, что необходимо заниматься по 8-10 часов в день. А если забивать на тренировки и вести разгульный образ жизни, то даже при небывалом таланте, в шахматах далеко не уедешь.

5. Музыка оказалась неплохой, пара композиций ну просто отличные + масса мелодий из 60х, которые хорошо работают на антураж. В целом же, с технической точки зрения к фильму особых вопросов нет, ну разве что к кадрами Москвы в последней серии.

Если говорить о минусах, то:

1. Перегиб в некоторых моментах с "повесточкой". Мы уже поняли, что она сильная и независимая – можно это не повторять несколько раз.

2. Дежурный гей. Это уже как дежурный негр в боевиках 90х. Может быть так и в книге, но выглядит в фильме как банальный персонаж для галочки. Нельзя снять фильм без дежурного гея. Это не толерантно. Но трангсендеров нет – вот тут авторы облажались, не поспевают за трендами.

3. Дежурная страдающая от расовой дискриминации негритянка. Если бы этой линии не было, то фильм бы мало что потерял. Но тут понятно – BLM и все такое. Конъюнктурой попахивает.

В целом, очень неплохое кино, несколько сцен ну прямо годнота. Даже как-то и не ожидал от фильма про шахматы.

Вполне возможно, что успех фильма повысит популярность шахматной игры (с точки зрения популяризации шахмат для начинающих – он весьма хорош). Заключительная фраза на лавочке в парке "Сыграем?" – прямо таки звучит приглашением начать изучать и играть в шахматы.

Да и в целом, как фантастическая драма, он тоже вполне ничего, за развитием героини действительно интересно наблюдать, как с точки зрения шахматного роста, так и развития характера.

Ну а касательно продолжения, то думаю оно фильму не требуется, если конечно не стоит задача довести аллюзии на карьеру Фишера до логического конца.