Мнение: О трёх подлинных убийцах в деле Михаила Ефремова

01.11.2020, 10:35, Разное



Использовано фото © ТАСС.

Суд и первой, и апелляционной инстанции над актёром и «убийцей» Михаилом Ефремовым завершён. Приговор оглашён и фактически утверждён. А вопросы остались. Тяжёлые и сложные. Общественно значимые. Главный из которых – как такое вообще могло произойти?

Спору нет, Михаил #Ефремов виновен. Его действия привели к трагедии, погиб человек, пострадали и другие люди – в первую очередь родные и близкие жертвы. Приговор – заслуженный, но…

В каждом уголовном деле есть обстоятельства, способствовавшие преступлению. Иногда настолько сильно способствовавшие, что преступления могло бы и не быть, либо тяжесть его могла бы оказаться иной, меньшей. И это не просто абстрактные обстоятельства: за каждым из них – конкретные люди, чьи решения и поступки, вроде бы невинные, накладываясь друг на друга, стали прологом к трагедии.

Были ли такие люди в деле Михаила Ефремова? Безусловно…

Вспомним кратко его суть. Популярный актёр напился в хлам, но сел за руль своего «Гранд Чероки», после чего на высокой скорости вылетел на встречную полосу Кутузовского проспекта, где лоб в лоб столкнулся с LADA Granta «фургон», в результате чего водитель, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Вина Михаила Ефремова доказана в суде. Но давайте посмотрим на все три составляющие этой фабулы.

Популярный актёр напился, сел за руль, превысил скорость. А вот как это стало возможным? Полдела, что у нас в обществе какое-то снисходительное отношение к пьянству вообще – «Он пьёт? А кто сейчас не пьёт?» – и к актёрскому в частности. Даль пил, Высоцкий пил, Ефремов-старший, Олег, тоже был замечен. За Михаила Ефремова тут – профессиональная и семейная традиция-с…

Однако это полбеды, а беда в том, что ни пьянство за рулём, ни обыкновенное лихачество так и не стали у нас в обществе социально неприемлемым паттерном поведения. Во многом – усилиями различных автоактивистов, выступающих то за 0,3 промилле, то за нештрафуемые 20 км/ч, то за #право шофёра творчески истолковывать ПДД. Вот, кстати, из свежего:

Что касается самого пьянства за рулём я по прежнему призываю к здравому смыслу и разделению степеней опьянения на лёгкую, среднюю и тяжелую. Для тяжёлой можно вводить хоть конфискацию автомобиля, но одинаковое наказание – несправедливо для лёгкой. Не надо бороться с теми, кто едет с “позавчерашним”. Надо бороться с… теми, кто теряют края и берега.

И всё это размывает чёткие критерии допустимого, обессмысливает заповеди «не выпивай», «не превышай», «не нарушай». Чем как раз и способствует нарушениям с превышениями, особенно у социально незрелых личностей. Которые в ином случае побоялись бы нарушать хотя бы из страха оказаться отвергнутым даже собственной референтной группой.

Но за такую эрозию писаных кровью правил безопасности на дорогах статьи в УК РФ нет. А жаль… Ведь автоактивисты, по сути, и есть первые пособники подобных аварий

Теперь дальше по фабуле. «Гранд Чероки» Михаила Ефремова… вылетел на встречную полосу Кутузовского проспекта. А вот это как стало возможным? Магистраль скоростная, поворот крутой, аварий на «Кутузе» – больше, чем на других городских трассах в расчёте на 1 км протяжённости. Но где средства пассивной безопасности?

Да, речь о разделителях встречных полос, называемых также отбойники. Их километры установлены на московских шоссе и проспектах. Но только не на Кутузовском, хотя неравнодушные горожане буквально завалили мэрию просьбами установить там хоть что-то, пусть даже разделительный газон. Но чиновники – «не слышат»…

Потому что Кутузовский проспект – правительственная трасса. Потому что иначе роскошные кортежи с сопровождением и служебные машины с мигалками не смогут сокращать путь по встречке. Потому что эта езда – святое право власть имущих, и как его можно хоть на миллиметр ограничить!

По сути, это прямое пренебрежение общественной безопасностью ради привилегий меньшинства. И как его в данном случае не назвать соучастием в преступлении?

Наконец, последнее по порядку, но не по значимости. «Гранд» столкнулся с «Грантой» – и последствия налицо. У водителя джипа даже серьёзных ушибов не появилось, водитель фургона получил травмы, не совместимые с жизнью. А вот это как произошло?

Авторы YouTube-канала «AutoreviewRu» устроили краш-тест автомобилю ВИС-234900-60-220 LADA Granta, аналогичному тому, которым управлял погибший Сергей Захаров. По словам эксперта «Авторевю», у водителя фургона в этом ДТП не было шансов выжить, даже если бы он был пристёгнут. В результате столкновения с более массивной и прочной машиной у Лады «передняя стойка кузова практически сомкнулась с центральной стойкой и водителя буквально раздавило», — рассказал по итогам краш-теста журналист «Авторевю» Сергей Знаемский. По его словам, после удара педали фургона сместились почти на 25 см назад и на 10 см вверх, руль уехал назад практически на 16 см, также произошла сильная деформация кузова. Автомобиль не сохранил жизненное пространство внутри кузова, заключил журналист. И высказал осторожное предположение, что если бы погибший водитель был за рулём другой машины, более надёжной, то мог бы выжить.

Вот этот «автомобиль», ВИС-234900-60-220 LADA Granta, разве нет оснований признать настоящим убийцей? Он спроектирован, сконструирован и собран настолько плохо, что не только не защищает водителя в случае аварии, но скорее убивает его, складывая водительскую кабину и раздавливая жертву. По сути, это транспортное средство, не отвечающее нормам безопасности, эксплуатация которого должна быть запрещена. Но ведь кто-то же его так спроектировал, а кто-то сертифицировал, а кто-то выпустил на дороги. Разве они, все эти люди, не являются тоже соучастниками #ДТП, как минимум, в части усугубления тяжести его последствий?

В нормальной стране производителя таких автомобилей-убийц давно засудили бы общественные активисты и разорили бы многомиллионными исками жертвы ДТП. Но в России АвтоВАЗ, это совместное предприятие франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и госкорпорации «Ростех», возглавляемой другом Путина Сергеем Чемезовым, практически неподсуден ни одному суду, кроме, быть может Высшего (хотя сам все иски выигрывает успешно).

Всё перечисленное, надо повторить, не снимает ни капли вины с Михаила Ефремова. И за своё он ответит – уже отвечает. Но кто ответит за все «сопутствующие» обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и усугубившие тяжесть его последствий? И станет ли #общественность, требовавшая сурового наказания для виновного, столь же энергично алкать этой ответственности хотя бы ради собственной безопасности?