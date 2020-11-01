В Украине за сутки COVID-19 выявили у почти 8 тыс. человек
01.11.2020, 10:30, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7959 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 1 ноября.
За сутки умерло 110 человек, выздоровело 2513 пациента.
В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 395 440 случаев COVID-19, 7306 человек умерли, 161 441 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Винницкая область – 10 575;
Волынская область – 13 784;
Днепропетровская область – 15 266;
Донецкая область – 10 937;
Житомирская область – 14 965;
Закарпатская область – 14 695;
Запорожская область – 10 112;
Ивано-Франковская область – 20 793;
Киев – 38 238;
Киевская область – 16 816;
Кировоградская область – 2610;
Луганская область – 3713;
Львовская область – 30 236;
Николаевская область – 8144;
Одесская область – 24 994;
Полтавская область – 9739;
Ровенская область – 19 373;
Сумская область – 11 924;
Тернопольская область – 20 808;
Харьковская область – 37 180;
Херсонская область – 4153;
Хмельницкая область – 16 148;
Черкасская область – 9305;
Черновицкая область – 22 067;
Черниговская область – 8865.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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