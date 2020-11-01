В Молдове начались выборы президента

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01.11.2020, 10:30, Новости дня

В Молдове 1 ноября начались президентские выборы. Об этом сообщает издание News Maker.

Граждане будут выбирать главу государства из восьми кандидатов: нынешнего президента Игоря Додона, кандидата от “Нашей партии” Ренато Усатого, кандидата от партии “Шор” Виолетты Ивановой, кандидата от Либерально-демократической партии Тудора Делиу, кандидата от партии “Действие и солидарность” Майи Санду, кандидата от “Платформы Достоинство и правда” Андрея Нэстасе, кандидата от избирательного блока Unirea Дорина Киртоакэ и кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку. 

В стране открыто 2004 участка. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, также могут принять участие в голосовании – за границей открыли 139 участков.

По данным Ассоциации социологов и демографов Молдовы, самую большую поддержку на выборах имеет Додон – за него готовы голосовать 30,9% опрошенных, отмечает ZDG. 19,3% участников опроса заявили, что проголосуют за Санду, за ней следуют Нэстасе с 6,8% поддержки и Усатый с 6,7%. Иванова набрала в опросе 5,5%, за ней следуют Цыку (1,4%), Делиу (1,3%) и Киртоакэ (1,1%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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