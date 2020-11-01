В Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус и карантин для приезжающих

01.11.2020, 10:30, Новости дня

Штат Нью-Йорк вводит обязательный тест на коронавирус и карантин для всех приезжих. Норма коснется и тех, кто захочет приехать из других американских штатов, кроме соседних. Об этом сказано в заявлении губернатора штата Эндрю Куомо от 31 октября.

Куомо заявил, что приехавшие в Нью-Йорк должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19 за три дня или меньше до прибытия. Им также придется находиться на карантине две недели. При этом, срок карантина могут сократить до четырех дней, если дважды тест покажет отрицательный результат.

“Нью-Йорк занимает третье место в стране по показателю заражаемости [коронавирусом]. Жители города должны гордиться тем, что они делают. Но путешествия стали проблемой, поскольку остальные штаты представляют угрозу”, – отметил Куомо.

В пятницу, 30 октября, в Нью-Йорке провели 136 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Из них 1,49% людей показали положительный результат. В штате Нью-Йорк показатели больных COVID-19 одни из самых низких. Его опережают штаты Мэн и Вермонт, пишет Голос Америки.

США 29 октября установили рекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом. Количество новых больных составило 90 456 человек.

Предыдущий рекорд страна установила 24 октября, тогда за сутки коронавирусом заразилось более 83 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Соединенные Штаты остаются наиболее пострадавшей страной от пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 ноября, общее число инфицированных достигло более 9,1 млн, почти 231 тыс. скончались, а более 3,61 млн выздоровели.