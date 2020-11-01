Количество больных COVID-19 в мире превысило 46 млн человек

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01.11.2020, 10:30, Новости дня

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 1 ноября составляет 46,07 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

За время пандемии 1 млн 195 тыс. умерли, 30,82 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (9 млн 126 тыс. заболевших, 230,6 тыс. умерших, 3,61 млн выздоровевших);
Индия (8 млн 184 тыс. заболевших, 122,1 тыс. умерших, 7,5 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн 535 тыс. заболевших, 159,9 тыс. умерших, более 5 млн выздоровевших);
Россия (1 млн 606 тыс. заболевших, 27,8 тыс. умерших, 1 млн 208 тыс. выздоровевших);
Франция (1 млн 412 тыс. заболевших, 36,8 тыс. умерших, 123 тыс. выздоровевших).

Также отметку в 1 млн заболевших преодолели Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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