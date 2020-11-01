 

В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз – они стали дешевле

01.11.2020, 10:30, Новости дня

С 1 ноября украинские электронные визы (e-visa) будут оформляться по новой процедуре. Соответствующую инициативу приняли еще 19 августа,  сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);
в дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;
тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 (2419 грн) за оформление разовой электронной визы, теперь он составляет $20 (569 грн) за разовую е-Визу и $30 (853 грн) за двукратную.

Электронные визы в Украине начали выдавать в 2018 году. Сперва она стоила $65, но с 1 января 2019 года ее цена выросла до $85.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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