Ученые обнаружили загадочное самовосстанавливающееся существо

01.11.2020, 18:21, Разное

В парижском зоопарке на всеобщее обозрение был выставлен довольно странный экспонат – одноклеточное существо группы слизевиков. Внешне он напоминает гриб, но ведет себя как животное.

Представленную особь назвали Blob, в честь известного фильма ужасов 1958 года, в котором инопланетная слизь атаковала небольшой американский город. И хотя эта живая субстанция не обладает мозгом, желудком и глазами, она запросто найдет пищу и переварит ее.

Ученые обнаружили 720 полов у этого организма, а если его разрезать на две части, то в течение пары минут оно восстановится.

Исследователи поместили существо в лабиринт, из которого оно легко нашло выход. Также выяснилось, что не имея мозга оно способно к обучению и даже передавать свои знания себе подобному.