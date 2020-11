Ученые нашли новое смертельное заболевание

01.11.2020, 10:12, Разное

Международная группа ученых выявила заболевание VEXAS, способное нести смертельную опасность для взрослых, сообщает журнал The New England Journal of Medicine.

Выяснилось, что заболевание сопровождается образованием тромбов. Оно может привести к летальному исходу в 40% случаев.

Причиной развития VEXAS эксперты считают соматические мутации в генах UBA1. У таких пациентов зачастую развивается фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром. Он сопровождается лихорадкой, активным тромбообразованием, а также воспалительным процессом в хрящевой и легочной тканях.

– Мутации были обнаружены более чем в половине гемопоэтических стволовых клеток, включая миелоидные клетки крови, но не лимфоциты или фибробласты, — указано в исследовании.

Ученые отмечают, что возникающее заболевание объединяет, как ранее считалось, несвязанные между собой воспалительные синдромы у взрослых.

Исследователи выявили только 50 человек с этой болезнью, но не исключили, что их больше.

