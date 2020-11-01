 

Число погибших в Турции после землетрясения увеличилось до 49

01.11.2020, 10:09, Новости дня

Выросло число погибших при землетрясении в западной части Турции, об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«По последним данным, погибли 49 человек, 896 пострадали», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее агентство сообщало о 43 жертвах землетрясения.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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