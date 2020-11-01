 

В машине нападавшего в Канаде нашли канистры с бензином и холодное оружие

01.11.2020, 10:09, Новости дня

В автомобиле подозреваемого в нападении на людей в канадском городе Квебек нашли канистры с топливом, а также холодное оружие, сообщают канадские СМИ.

Автомобиль задержанного нашли возле дорогого отеля в историческом центре Квебека, в салоне машины нашли канистры с топливом, передает РИА «Новости» со ссылкой на канадскую газету Le Soleil.

По данным издания, у одного из погибших было перерезано горло.

Ранее сообщалось, что мужчина в средневековой одежде и с холодным оружием напал на людей в Квебеке, два человека погибли, по меньшей мере пятеро получили ранения. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, его госпитализировали. 



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