Правящая партия Грузии заявила о занятии большинства мандатов в парламенте

01.11.2020, 10:09, Новости дня

Правящая в Грузии «Грузинская мечта» получила большинство мест в парламенте страны, об этом сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», – цитирует Кобахидзе РИА «Новости».

Между тем после подсчета голосов с 78,16% участков «Грузинской мечте» удалось набрать 48,36% голосов, второе место заняла «Объединенная оппозиция «Сила в единстве» с 26,35% голосов, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК. Третье место занимает «Европейская Грузия – движение за свободу» с 3,79% голосов.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» сообщил, что правящая партия получила 76 мандатов в парламенте, что дает ей право единолично сформировать правительство.

Ранее ЦИК Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.