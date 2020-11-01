Филипп Киркоров признался, что только сейчас полюбил своих детей

01.11.2020, 10:09, Разное

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что только сейчас полюбил своих детей. Об этом артист пояснил на съемках программы Максима Галкина «Сегодня вечером».

У 53-летнего Киркорова подрастают двое наследников. Дочери Алле-Виктории уже исполнилось 9 лет, а сыну Мартину – 8 лет. Обоих детей для исполнителя выносила суррогатная мать. Киркоров признался, что раньше он не мог сблизиться с детьми из-за плотного гастрольного графика. Из-за пандемии звездный отец начал проводить дома больше времени, поэтому по-настоящему узнал сына и дочь. По словам Киркорова, сейчас он открыл для себя целую Вселенную. Ранее артист называл себя «воскресным папой».

В рамках передачи исполнитель пояснил и о том, почему долго скрывал наследников от широкой публики. Он просто хотел убедиться, что сын и дочь растут хорошими людьми. Немалое участие в воспитании детей принимают отец Киркорова Бедрос и его тетя Мари.