Анна Седокова назвала сумму своего заработка в месяц

01.11.2020, 10:09, Разное

Популярная певица Анна Седокова рассекретила сумму своего дохода в месяц. Оказывается, экс-солистка группы ВИА Гра за данный период времени зарабатывает пять миллионов рублей.

Сумму дохода Анна Седокова озвучила в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Один из поклонников признался в любви знаменитости, но заявил, что зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Недавно вышедшая замуж артистка сразу же добавила, что ее доход составляет 5 миллионов рублей, намекнув, что мужчине будет как минимум некомфортно находиться с ней рядом.

Напомним, что Анна Седокова получила известность в начале 2000-х годов. Тогда она входила в состав популярной группы «ВИА Гра». Спустя четыре года работы в коллективе исполнительница забеременела, поэтому покинула его. Далее артистка начала строить сольную карьеру, которая оказалась успешной. Сейчас знаменитость зарабатывает не только творчеством, она имеет собственное производство одежды. К тому же Седокова считается востребованным блогером.

В детстве будущая певица не могла и мечтать о высоких гонорарах. Неоднократно Седокова рассказывала, что росла в довольно бедной семье.